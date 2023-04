F1: GP Australia. Rabbia Sainz “La penalità? Ci hanno derubato”

Per Vasseur quello tra il ferrarista e Alonso è "un normale incidente di gara" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "C'è frustrazione, perché stavamo facendo un buon lavoro. Carlos ha avuto sfortuna tra safety car e bandiera rossa. Alla fine c'è stato un extra pit stop. Il passo era buono. C'era tanto tempo per discutere eventuali penalizzazioni. Con Alonso era stata presa una posizione diversa. Il mio parere? Che sia stato un incidente di gara". Lo ha affermato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, parlando dell'episodio che ha causato la penalizzazione di 5 secondi di Carlos Sainz, scivolato di conseguenza dalla 4^ alla 12^ posizione al termine del rocambolesco GP d'Australia vinto da Max Verstappen. "Alcuni diranno che colpa era di Carlos ma noi della Ferrari lo vediamo come incidente di gara. La frustrazione darà ancora più forza al team. La situazione Carlos-Alonso è simile ad altre giudicate normali incidenti di gara", ha aggiunto. Deluso e arrabbiato ovviamente Sainz. "Non voglio parlare. Se parlo adesso, parlo male. Preferisco vedere prima i Commissari ed aspettare che cambino la penalità. Ora direi che ci hanno derubato, perciò meglio non parlare. Lo farò dopo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/fsc/red 02-Apr-23 10:33