F1: GP Australia. Verstappen “Male partenza ma finalmente ho vinto qua”

"Le bandiere rosse? La prima ci poteva stare, la seconda è stata un casino" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "La partenza è stata pessima, sul primo giro sono stato cauto, tanto da perdere più di quanto guadagnavo. Il passo era veloce, aspettavo si aprisse il drs per passare, poi, con queste bandiere rosse…non so. La prima, forse, poteva anche esserci, la seconda è stata un casino. Siamo sopravvissuti a tutto. Sulla gara avevamo un buon passo. Alla penultima curva? Ho fatto un favore alla città, ho tagliato un po' d'erba". Lo ha affermato Max Verstappen, al termine del GP di Australia. "Finalmente ho vinto qua, sono molto contento, anche per i fan. Grazie anche a loro", ha aggiunto il pilota della Red Bull. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/fsc/red 02-Apr-23 10:00