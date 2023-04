Nuoto: Nuovo record del mondo per la 16enne McIntosh

A Toronto, la canadese si è imposta nei 400 misti in 4'25"87 TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Summer McIntosh continua a stupire. La 16enne canadese ha battuto un altro record mondiale, il secondo questa settimana, alle prove nazionali di nuoto dopo il miglior tempo assoluto nei 400 stile libero pochi giorni fa. Nei 400 misti, al Toronto Pan Am Sports Centre, McIntosh si è imposta con il tempo di 4'25"87, battendo il record di Katinka Hosszu fissato nell'agosto 2016, alle Olimpiadi di Rio, in 4'26"36. È la prima canadese dai tempi di Elaine Tanner nel 1967 a detenere due record mondiali in vasca lunga. "E' davvero fantastico e sono felice di aver ottenuto un altro record mondiale – ha detto McIntosh a CBC Sports -. Ho solo cercato di fare del mio meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 02-Apr-23 07:26