Tennis: Torneo San Luis Potosi. Errani-Cocciaretto la finale

Sarà derby italiano nell'ultimo atto sulla terra rossa messicana ROMA (ITALPRESS) – Nella domenica storica per il tennis italiano non c'è solo Jannik Sinner in finale a Miami. Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, infatti, daranno vita a un derby tutto tricolore che vale il titolo al "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125 sulla terra rossa messicana al Club Deportivo Potosino. Nella notte italiana Errani, numero 99 WTA e settima testa di serie, ha eliminato 1-6, 6-4, 6-2 Kaja Juvan, 143 del ranking. Cocciaretto, invece, 49 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto 6-7(2), 6-1, 6-2 la ventenne russa Elina Avanesyan, in campo come atleta neutrale, 165 del ranking. Sarà il quarto confronto diretto, a tutti i livelli. Finora ha sempre vinto Cocciaretto: 6-1, 4-6, 6-0 nella finale dell'ITF da 60 mila dollari di Asuncion, in Paraguay, nel 2019; 6-1, 6-0 al primo turno a Palermo nel 2022; 6-3, 6-0 negli ottavi del WTA 125 di Bari, sempre nel 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 02-Apr-23 09:24