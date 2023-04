Calcio: Chelsea, Nagelsmann e Pochettino in corsa per panchina

All'esonerato Potter starebbe invece pensando il Leicester LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Parte il toto-allenatore in casa Chelsea dopo l'esonero di Graham Potter. Due i nomi 'caldi': Julian Nagelsmann, allontanato nei giorni scorsi dal Bayern Monaco, e Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham e fermo ormai da quasi un anno dopo il divorzio dal Paris Saint Germain. I Blues, però, non vogliono farsi prendere dalla fretta e sceglieranno il nuovo allenatore dopo una lunga e approfondita selezione e fino ad allora toccherà a Bruno Saltor guidare la squadra, molto probabilmente fino a giugno. Occhio anche alla candidatura di Marco Silva, che bene sta facendo col Fulham. Fra l'altro lo stesso Potter potrebbe non restare a lungo disoccupato: il suo nome sarebbe stato preso in considerazione dal Leicester dopo la separazione da Brendan Rodgers. Rafael Benitez, Jesse Marsch, Ralph Hasenhuttl e Adi Hutter gli altri tecnici in ballo per sedere sulla panchina delle Foxes. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 03-Apr-23 18:00