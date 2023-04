Calcio: Nazionale. Bertolini “Mondiale? Occasione unica per ragazze”

ROMA (ITALPRESS) -"Stiamo preparando il mondiale in Nuova Zelanda con tanto entusiasmo, con ragazze giovani che si stanno mettendo in luce. Questo è un raduno importante dove convivranno giovani e più esperte, abbiamo tanta motivazione perché il mondiale è un'opportunità unica che le ragazze si sono conquistate e vogliamo fare innamorare sempre di più gli italiani". Così Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, durante il rinnovo della partnership con Tim nella sede Figc a Roma. "Grazie a quello che stiamo facendo è partita una scintilla, ma per continuare c'è bisogno di chi crede nel nostro movimento. E' facile essere al nostro fianco quando tutto brilla, ma ci vuole supporto in ogni frangente per un movimento che crescerà nei prossimi anni", ha concluso Sara Gama. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 03-Apr-23 13:32