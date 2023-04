Rugby: Zebre. Lucchin resta a Parma fino al 2026

"Un contratto di tre anni è un grosso atto di fiducia", ha commentato il centro adriese PARMA (ITALPRESS) – Una stagione da protagonista e altre tre in arrivo per confermarsi come leader della rosa gialloblù e risorsa della Nazionale. Altro rinnovo di punta per le Zebre che mettono sotto contratto fino al 30 giugno 2026 il co-capitano Enrico Lucchin. "Un contratto di tre anni è un grosso atto di fiducia che sarà mia intenzione ripagare nel miglior modo possibile – ha commentato il centro adriese – La strada intrapresa è quella giusta, abbiamo visto dei miglioramenti da inizio anno e sono sicuro che presto arriveranno anche i risultati. Anche per questo, ho scelto, sono contento e sono onorato di rimanere a Parma, ora che inizia la mia quinta stagione alle Zebre". Dopo essersi messo in mostra nella scorsa stagione come uno degli atleti più rappresentativi e performanti, Lucchin non ha deluso le aspettative quest'anno. In campo per la prima volta da capitano lo scorso 1 ottobre a Cork, il 27enne ha esordito con la Nazionale maggiore il 5 novembre nel test match di Padova contro Samoa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 03-Apr-23 13:11