William Albert Allard: a Siena la mostra antologica fotografica

In occasione del Festival Internazionale di Fotografia Siena Awards che si terrà dal 1° ottobre fino al 19 novembre 2023, Siena ospiterà “Five Decades, A Retrospective”, la più vasta antologica di William Albert Allard mai organizzata in Italia.

Bill Allard, pioniere della fotografia a colori ed una delle personalità più importanti della fotografia del XX secolo, ha trascorso oltre 44 anni di lavoro presso il National Geographic, diventando il fotografo più longevo nella storia della prestigiosa rivista americana. Famoso per i suoi ritratti, ha combinato la sua passione per la scrittura e le immagini dopo aver conseguito una laurea in giornalismo e fotografia all’Università del Minnesota nel 1964.

La mostra presenta alcune opere capitali come Girls Running Home, uno degli scatti più iconici di Allard. Un momento catturato nel 1967 mentre si trovava nei Paesi Baschi francesi, durante il quale è riuscito a realizzare la celebre foto di due bambine che correvano, saltando, ignare del suo sguardo. Un’immagine quasi pittorica, con un accento di colore fornito dai calzini rosso vivo che indossavano le due ragazze.

Ha scattato molte delle sue foto camminando lungo le strade, lasciandosi semplicemente guidare dalla serendipità. I soggetti si sono fidati di lui ed hanno proiettato qualcosa di sé stessi apposta per lui. Le sue foto non sono mai state realmente scattate, piuttosto sono state “date”. Ha acquisito la capacità di osservare le persone durante gli anni universitari, nel corso dei quali ha svolto diversi lavori per mantenere la moglie e i quattro figli. Tra questi il tassista, il venditore di pentole, il manager in un nightclub e il dipendente in un’impresa di costruzione di linee telefoniche.



La mostra, attraverso immagini e narrativa, dipinge un quadro completo della vita di un fotografo di viaggi, sempre alla ricerca di “ciò che accade ai margini“. Rappresenta un’occasione per ammirare l’opera di un grande artista e di un uomo che ha lasciato il segno nella storia della fotografia.



In mostra a Siena dal 1° ottobre al 19 novembre 2023.