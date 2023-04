Calcio: Coppa del Re. Xavi “Barça non favorito con Real,ma abbiamo fame”

"Loro sono in grado di batterci, ma noi abbiamo il dovere di puntare al triplete" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Gli ultimi precedenti e la classifica della Liga dicono Barcellona, in questo caso soprattutto la gara d'andata giocata e vinta 1-0 al Bernabeu dice Barça. Eppure, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa del Re al Camp Nou, Xavi rifiuta l'etichetta da squadra favorita per i suoi. "Da quanto tempo il Real non perde una sfida doppia? Secondo me restano i favoriti anche se avranno più pressioni di noi. E' una squadra esperta, campione d'Europa in carica, in grado di batterci e che sa ripartire. Penso che cercheranno di toglierci il possesso palla, sanno che soffriamo quando non abbiamo il controllo – spiega il tecnico azulgrana -, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo lavorato per essere all'altezza". C'è un qualcosa che il Barcellona può avere in più rispetto al Real Madrid. "Abbiamo fame di titoli. Vogliamo il successo, abbiamo in rosa calciatori che come primo trofeo hanno vinto la Supercoppa quest'anno, questo può essere un fatto importante", ha spiegato il tecnico del Barça che sente il profumo di un 'triplete' che in pochi si aspettavano e che potrebbe arrivare in un momento molto difficile per il club dal punto di vista economico e giudiziario (caso Negreira). "Ero convinto che dovevamo avere l'obiettivo di vincere titoli, abbiamo vinto la Supercoppa, adesso abbiamo la possibilità di vincerne altri due ed è nostro dovere provarci, ma sin dall'inizio della stagione ero ottimista, già in estate avevo visto cose interessanti". Intanto l'Elche ha presentato ricorso in campionato per l'impiego di Gavi nell'ultima partita, centrocampista che Xavi pensa di schierare anche domani in Coppa del Re, senza preoccuparsi delle pressioni che il ragazzo si porta dietro. "E' un giocatore abbastanza maturo per la sua età, ha già esperienza e sa gestire la passione che ha per il calcio, deve giocare come sa, tutto qui". Xavi considera l'ambiente che si è creato intorno al Barcça, in particolare in squadra "come una famiglia. Questa più che una semifinale, è una finale. Se siamo qui è merito dei ragazzi, a volte si dà troppa importanza ai tecnici, ma alla fine conta chi scende in campo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Apr-23 16:12