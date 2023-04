Calcio: Lazio. Giornata di riposo, da domani si pensa alla Juventus

Sarri ha deciso di concedere ai suoi qualche ora di libertà in vista dei bianconeri ROMA (ITALPRESS) – Giornata di riposo per la Lazio che, dopo la vittoria contro il Monza per 2-0, si ritroverà a Formello mercoledì 5 aprile. Mister Sarri, infatti, ha deciso di concedere una giornata libera ai calciatori con molti di loro – tra cui Milinkovic-Savic, Provedel, Marcos Antonio, Zaccagni e Cataldi – che ne hanno approfittato per fare gruppo dedicandosi al paintball prima di iniziare a pensare alla partita con la Juventus. Una sfida, quella contro i bianconeri, che vedrà il pubblico delle grandi occasioni a partire dalla Curva Nord con il Giudice Sportivo che ha stabilito "l'obbligo di disputare una gara con il settore privo di spettatori" ma con "sospensione della pena per il periodo di un anno" in seguito ai cori di matrice antisemita intonati dalla Curva Nord nel corso del derby. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Apr-23 19:29