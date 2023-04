Calcio: Lega A. Casini “Su stadi chiediamo aiuto ai comuni”

"La Lega Serie A si auspica che ora sia il momento di mettersi a lavorare per cambiare gli stadi". ROMA (ITALPRESS) – "Per l'importanza che hanno gli stadi è difficile che l'amministrazione comunale riesca a gestire tutto perché, quando gli interessi non sono tutti d'accordo, il livello comunale non ce la fa. Noi chiediamo aiuto ai comuni e un aiuto ai progetti e questo va realizzato costituendo una cabina di regia permanente con il Ministero della Cultura, delle Infrastrutture, dell'Ambiente. La serie A sta provando a costituire un patrimonio informativo e noi ci offriamo come strumento per creare collegamento tra le società. La Lega Serie A si auspica che ora sia il momento di mettersi a lavorare per cambiare gli stadi in Italia perché se non lo facciamo ora non so quanto tempo dovremo ancora aspettare". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli stadi in Italia" al Salone d'Onore del Coni. "Il tema degli stadi è la priorità per il calcio italiano perché il sistema è molto indietro rispetto agli altri paesi. Quella degli stadi è una storia italiana perché se andiamo a vedere gli indicatori internazionali non possiamo sorprenderci che gli stadi siano in difficoltà. Le norme ci sono e disegnano un quadro ottimistico, ma poi non è così, così come non è un tema di risorse perché abbiamo visto che anche quando ci sono abbiamo visto degli intoppi. Il vero problema sono le procedure, che non funzionano, e come sono costruite", ha concluso Casini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 04-Apr-23 13:06