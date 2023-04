Calcio: Manchester United. Shaw rinnova, con i Red Devils fino al 2027

Con i red devils dal 2014, il difensore inglese rinnova per altre quattro stagioni MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United e Luke Shaw insieme fino al 30 giugno del 2027. Il club dell'Old Trafford, infatti, ha reso noto che il difensore, arrivato al ManUtd nel 2014 dal Soothampton, ha rinnovato il contratto. "Nove anni fa ho firmato per questo fantastico club e sono entusiasta di prolungare la mia avventura – il commento del nazionale inglese, autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Inghilterra nella finale di Euro2020 vinta dagli azzurri ai rigori -. Sono cresciuto immensamente da quando sono arrivato a Manchester tanti anni fa, sia come persona che come giocatore. So cosa serve per avere successo in un club come questo. Siamo all'inizio del nostro viaggio con l'allenatore e il suo staff tecnico. Abbiamo già avuto successo in questa stagione, ma vogliamo molto di più. Abbiamo la grande opportunità di creare qualcosa di speciale, io darò tutto per far parte di questa missione". Club soddisfatto come spiega John Murtough, ds dello United. "Luke è un giocatore estremamente importante per la squadra ed è diventato uno dei migliori difensori del mondo. È nel club da quasi un decennio, sa quali sono le aspettative di successo e conosce il duro lavoro, l'impegno e gli standard elevati necessari per raggiungerlo. Ha aggiunto la leadership alle sue altre eccezionali capacità, siamo felici di vederlo con la maglia del Manchester United negli anni a venire", ha spiegato Murtough. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Apr-23 13:20