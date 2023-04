Calcio: Roma. Col Torino difesa a 3, Uefa vieta la trasferta in Olanda

Mourinho potrebbe dare un turno di riposo a Matic e utilizzare Cristante ROMA (ITALPRESS) – La Roma torna in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Torino con la certezza di aver concluso l'emergenza difensiva visto che Mourinho potrà riabbracciare sia Ibanez sia Mancini a partire proprio dalla trasferta contro i granata permettendo così al portoghese di tornare alla difesa a 3. Diffidato, invece, Matic che con il rientro di Cristante potrebbe osservare un turno di riposo per arrivare fresco all'impegno contro il Feyenoord in Europa League, trasferta che sarà vietata ai tifosi giallorossi in seguito alla decisione della Uefa – resa nota attraverso un comunicato ufficiale del club olandese – di non permettere la vendita ai tifosi della Roma dei biglietti per la gara di andata dei quarti di finale della manifestazione, in programma il 13 aprile al De Kuip. Intanto il Giudice Sportivo ha sanzionato il club giallorosso con un'ammenda di 8mila euro per i cori razzisti verso Stankovic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Apr-23 19:15