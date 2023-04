Calciomercato: Psg.Si va verso il divorzio con Messi,Barça sogna ritorno

Il club parigino e il fuoriclasse argentino potrebbero separarsi a fine stagione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lionel Messi e il Psg verso il divorzio. Secondo il quotidiano "L'Equipe" il fuoriclasse argentino e il club parigino si separeranno a fine stagione, a meno che il 10 dell'Albiceleste campione del mondo non accetti un netto taglio all'ingaggio attuale. Le distanze tra le due parti, assicurano fonti interne del club al giornale francese, sarebbero talmente distanti da escludere un accordo per un ulteriore anno insieme. Una situazione che non fa che alimentare le voci su un possibile ritorno di Messi al Barcellona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Apr-23 09:57