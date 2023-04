Tennis: Torneo Charleston, Jabeur e Azarenka agli ottavi

Al secondo turno invece Keys e Badosa CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) – Ons Jabeur e Victoria Azarenka approdano agli ottavi del "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in terra rossa di Charleston, nella Carolina del Sud. La tunisina, seconda favorita del tabellone, regola con un doppio 6-3 Lesia Tsurenko mentre la Azarenka, testa di serie numero 6, rimonta Sloane Stephens per 3-6 6-3 6-2. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Kalinskaya (Rus) b. Cornet (Fra) 7-6(4) 4-6 6-2 RISULTATI 1^ TURNO Keys (Usa, 9) b. Navarro (Usa) 6-4 6-3 Badosa (Esp, 12) b. Sherif (Egy) 6-3 6-1 Rogers (Usa) b. Collins (Usa, 13) 6-7(2) 6-4 6-1 Bucsa (Esp) b. Bouzkova (Cze, 16) 7-5 6-7(3) 6-1 Dolehide (Usa) b. Lisicki (Ger) 6-4 6-4 Baptiste (Usa) b. Wang (Chn) 6-3 6-3 Fernandez (Can) b. Rodina (Rus) 6-3 6-2 McNally (Usa) b. Niemeier (Ger) 6-4 6-1 Pera (Usa) b. Liu (Usa) 6-4 6-7(1) 6-3 Gracheva (Rus) b. Friedsam (Ger) 7-6(3) 6-2 Shnaider (Rus) b. Parks (Usa) 6-4 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Apr-23 09:59