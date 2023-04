Calcio: Chelsea. Ufficiale, Lampard nuovo allenatore fino a giugno

L'ex centrocampista ha già allenato i Blues dall'estate 2019 a gennaio 2021 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Frank Lampard torna ad allenare il Chelsea. Lo farà però ad interim, firmando un contratto fino a giugno. "Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge – commentano i due proprietari, Todd Boehly E Behdad Eghbali – Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre portiamo avanti il nostro processo approfondito ed esaustivo per individuare un nuovo allenatore per il futuro, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo". Una lunga carriera da calciatore ai Blues, Lampard era tornato da allenatore già nell'estate 2019, restando per 18 mesi. Esonerato lo scorso gennaio dall'Everton, l'ex centrocampista si rimette dunque in gioco e guiderà sabato il Chelsea contro il Wolverhampton prima dell'andata dei quarti di Champions col Real Madrid. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-23 14:40