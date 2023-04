Calcio: Feyenoord-Ajax. Oggetto colpisce Klaassen, fermato un 32enne

"Non ero lucido, non riuscivo a concentrarmi", dice il centrocampista dell'Ajax colpito da un accendino ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Sarebbe stato un accendino a colpire Davy Klaassen nel corso del secondo tempo di Feyenoord-Ajax, semifinale della Coppa d'Olanda disputata ieri a Rotterdam e vinta 2-1 dai biancorossi di Amsterdam. Il centrocampista, che ha riportato una ferita in testa e che è tornato negli spogliatoi sanguinante, dopo la sospensione di mezz'ora decretata dall'arbitro è rientrato regolarmente sul terreno di gioco, ma subito dopo ha chiesto il cambio. "Non ero lucido, avevo difficoltà a concentrarmi, potevo rimanere in campo, ma non avrei aiutato la squadra", ha spiegato a fine partita Klaassen, tra l'altro autore del gol della vittoria. Intanto la polizia olandese fa sapere che un uomo di 32 anni è stato fermato con l'accusa di aver lanciato l'oggetto che ha poi colpito il giocatore dell'Ajax. Il Feyenoord sarà avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League, quasi un anno dopo la finale di Conference vinta dai giallorossi a Tirana con gol di Zaniolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Apr-23 10:54