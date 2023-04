Calcio: Inzaghi punta sulla Lu-La, rammarico Acerbi “Persi troppi punti”

Inter a Salerno per evitare il quarto ko di fila in campionato APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Le tanto attese decisioni del giudice sportivo dopo la maxi rissa di Coppa Italia in Juventus-Inter sono arrivate. Mano pesante sulla Juventus (curva chiusa e tre giornate a Cuadrado), tutto come preventivato per l'Inter, con Lukaku e Handanovic squalificati per un turno (al portiere anche una multa da 10 mila euro). A questo, però, si è aggiunta l'ammenda da 20 mila euro per il vice direttore sportivo Dario Baccin ("perché al termine della gara – si legge nella motivazione -, benché non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all'intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose"). In vista della gara di Salerno, Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Skriniar e Calhanoglu (per entrambi ci sono speranze di averli in Champions): in difesa giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni, sugli esterni Dumfries a destra e Dimarco favorito su Gosens a sinistra. Difficilmente Asllani troverà spazio in regia, al momento Brozovic resta in vantaggio nel centrocampo completato da Barella e Mkhitaryan. Davanti Lukaku farà coppia con Lautaro, con Dzeko e Correa in panchina. L'occasione giusta per rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive in campionato: "Non sarà una partita facile – ha detto Acerbi sul sito della Lega Serie A -, loro sono molto fastidiosi, hanno buoni giocatori e Salerno sarà una bolgia. Rammarico per lo scudetto sfumato? Si, anche perchè eravamo partiti benissimo battendo proprio il Napoli a inizio 2023. Sapevamo di dover recuperare tanti punti, ma in quel momento la distanza non era insormontabile. Poi invece abbiamo perso troppi punti per strada. Il Napoli sta facendo un campionato a parte, ne sono consapevole e faccio loro i complimenti, hanno perso solo due volte, ma noi credo che dovremmo avere 8/10 punti in più per quello che valiamo. Invece spesso abbiamo fatto ottime partite con le dirette concorrenti e poi abbiamo perso tanti, troppi punti con le squadre che invece ci stanno dietro in classifica. Se vinci col Napoli e perdi con Spezia ed Empoli è inutile. Alla fine il campionato è fatto per un buon 70/75% di partite 'normali', i big match sono pochi. Siamo indietro per colpa nostra e da ora in poi dovremo provare a vincerle tutte". Dopo aver vinto le prime due sfide interne di Serie A contro l'Inter senza subire gol nel 1948 (1-0 il 4 luglio 1948) e nel 1999 (2-0 l'11 aprile 1999), la Salernitana ha perso la gara dello scorso campionato all'Arechi contro i nerazzurri per 0-5, quando andarono in rete cinque marcatori differenti (Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini). Nei sette precedenti non ci sono mai stati pareggi, con cinque vittorie da parte dei nerazzurri. Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel febbraio 2012 (Roma-Inter 4-0, Inter-Novara 0-1, Inter-Bologna 0-3 e Napoli-Inter 1-0). L'Inter, inoltre, non segna da due partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre match di Serie A senza andare a segno risale al febbraio 2019, con Luciano Spalletti in panchina (Inter-Sassuolo 0-0, Torino-Inter 1-0 e Inter-Bologna 0-1). Servirà ritrovare i gol di Lautaro Martinez, che nelle ultime otto gare ufficiali ha segnato un solo gol (contro il Lecce), lui che tra gennaio e febbraio aveva messo a segno otto reti in 13 gare (e 49 tiri complessivi). L'argentino è in evidente calo di forma, ma Inzaghi sembra intenzionato a puntare su di lui in coppia con Lukaku, perché la Lu-La torni a splendere, e con lei tutta l'Inter. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-23 19:31