CDF sottolinea l’importanza di investire nella cultura al Global Priority Summit del FII a Miami

(Adnkronos) – MIAMI, 6 aprile 2023 /PRNewswire/ — Il Cultural Development Fund (CDF) saudita ha concluso la partecipazione al Priority Summit globale a Miami, Florida. Il CDF è stato presente al summit come partner strategico del Future Investment Initiative Institute, che ha ospitato il summit nell’ambito di una serie di eventi globali volti a incoraggiare il dialogo aperto per scoprire le priorità principali nella mente e nel cuore delle persone di ogni estrazione sociale.

Durante il summit CDF ha evidenziato il proprio ruolo di facilitatore del settore culturale dell’Arabia Saudita, sottolineando l’importanza di investire in aziende e progetti culturali. Il fondo ha inoltre sottolineato l’importanza dell’integrazione tra investitori e governo nel rinvigorire la scena culturale saudita, insieme al ruolo significativo di investimenti sostenibili ed efficaci per promuovere la crescita economica e migliorare la qualità della vita nel regno.

In una discussione presso il focolare intitolata Inspirare visionari tramite gli investimenti, Najla Al-Nomair, Chief Strategy and Business Development Officer di CDF, ha discusso di come i vantaggi competitivi dell’Arabia Saudita derivanti dalla diversità culturale, dal capitale umano creativo e giovane e dal supporto governativo al settore abbiano reso il Regno un’interessante opportunità di investimento culturale e di intrattenimento, aumentando tale offerta in linea con gli obiettivi della visione per il 2030.

Durante la discussione, Al-Nomair ha spiegato in che modo il nuovo programma di finanziamento del settore dei film, la più recente offerta del CDF, contribuirà ad avviare il settore cinematografico saudita e a creare un centro cinematografico regionale nel regno, portando in ultima analisi al raggiungimento dello sviluppo socioeconomico e culturale. Ha inoltre sottolineato il ruolo del CDF nel consentire la creatività e lo sviluppo culturale attraverso partnership con altre entità per promuovere il contributo del settore privato e no-profit e sostenere la creazione di un ecosistema culturale creativo in crescita.

La partnership strategica di CDF col FII Institute, iniziata lo scorso anno, ha incluso la partecipazione a una serie di eventi globali volti a costruire una piattaforma globale per discutere dell’importanza degli investimenti nell’umanità.

