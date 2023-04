Thiago Motta “Tante lezioni da Gasp, a Bologna mi vedo benissimo”

Il tecnico dei felsinei: "L'Atalanta è una squadra di altissimo livello" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Troveremo una squadra di altissimo livello, ma non è una novità. Sono tanti anni che esprimono un buon calcio con ottimi risultati ed è una delle cose più complicate in questo sport. Gasperini? Mi ha dato tante lezioni ed è un tecnico che ha grande esperienza e sinceramente non mi sorprende: è uno dei migliori allenatori della Serie A. Riesce a trasmettere al meglio le idee ai suoi giocatori". A parlare, in vista della sfida di campionato tra Atalanta e Bologna, è il tecnico dei felsinei Thiago Motta, sicuro che non sarà semplice affrontare i nerazzurri. "L'Atalanta è una squadra con grandi individualità – assicura l'ex centrocampista di Inter e Psg – Hojlund è un attaccante forte, come lo sono Lookman o Zapata: sono profili di alto livello. Noi dobbiamo giocare con grande intensità perché sono giocatori che hanno forza fisica, velocità e intelligenza nel muoversi in campo. L'Atalanta è da tanto tempo un modello di ispirazione, ma non solo per una società come la nostra, ma anche per tante altre squadre". Se l'Atalanta ha grandi attaccanti, il Bologna è riuscito a registrare bene la fase difensiva: "Quando si prendono pochi gol – ha continuato il tecnico del Bologna – è responsabilità e merito di tutta la squadra, non solo dei difensori o del portiere. Vuol dire che anche gli attaccanti e i centrocampisti riescono a muoversi insieme nel migliore dei modi. Il lavoro di squadra è importante per questo, perché permette di occupare bene il campo e chiudere gli spazi nel migliore dei modi. Nella fase di non possesso penso che alcuni giocatori possano farlo ancora meglio". Tornando alla fase d'attacco mancherà ancora Arnautovic ma Motta guarda avanti: "Non siamo senza punte. Sansone e Barrow hanno dimostrato di poter giocare molto bene in quel ruolo". Poi ha analizzato i singoli cominciando da Dominguez: "L'ho visto bene. E' un ragazzo che quando entra in campo, anche se non sta bene, potrebbe fare tranquillamente 95 minuti. Ha una mentalità pazzesca, ha ancora un po' di dolore ma si sta allenando al massimo. Barrow sta bene. Per il Ramadan ha l'esperienza per gestire al meglio la situazione e abbiamo anche qualcuno all'interno dello staff che lo sta aiutando sotto questo aspetto. Penso che debba dare più continuità, sia in partita che negli allenamenti perché ha grandi margini di crescita. Per Orsolini vale lo stesso discorso. Innanzitutto non è ancora al top. Deve curarsi sia prima che dopo gli allenamenti. E' un giocatore importante per questo gruppo. Ha facilità nell'arrivare al gol, anche se deve continuare a crescere e ad avere fame". Anche per Schouten parole dolci: "Si parla troppo poco di lui, ma la crescita che ha avuto è merito del suo lavoro. E' un bravissimo ragazzo, che si applica tanto e con grande disponibilità, sia per lui che per la squadra. Ha grande visione di gioco e qualità nel passaggio. Capisce quando rallentare o velocizzare il gioco, per noi è fondamentale". Motta ha poi voluto elogiare anche Posch: "E' una sorpresa, è vero, ma se devo trovargli un difetto ritengo che debba migliorare nella gestione della palla e del possesso: lì può fare meglio". Infine un altro importante arrivo come Lucumi, da alcune partite capitano della squadra: "L'ho visto molto bene all'interno del gruppo. Ha grande positività ed è ben voluto dai compagni quindi gli ho voluto dare questa possibilità. Può e deve avere la capacità di sopportare la pressione di portare la fascia. Vediamo se nella prossima partita sarà sempre lui o un altro. Di solito osservo e poi scelgo in base a chi può dare il maggior contributo al gruppo". Difficile non parlare del futuro del tecnico anche per le tante voci riguardo a squadre importanti: "Mi vedo benissimo su questa panchina. Ho entusiasmo e grande voglia di affrontare le prossime sfide. A me importa questo. Io voglio aiutare i ragazzi a dare il meglio partita dopo partita. Per tutto il resto e sul futuro c'è tempo per pensarci, ora voglio godermi il presente al Bologna". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/mc/red 06-Apr-23 18:06