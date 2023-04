Ancelotti “Felice al Real, successo Camp Nou in top ten carriera”

"Alla Liga non rinunciamo finchè la matematica non ci costringerà a farlo" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Noi alla Liga non rinunciamo finchè la matematica non ci costringerà a farlo". Del resto era difficile pensare di ribaltare anche lo 0-1 subito nella semifinale d'andata di Coppa del Re al Santiago Bernabeu. Ancor più complicato immaginare lo 0-4 con cui il suo Real Madrid si è imposto al Camp Nou nel match di ritorno contro quel Barcellona che sta dominando la Liga, ma che non deve dimenticare il Real come lo stesso Carlo Ancelotti consiglia. "Finchè la matematica non ci condanna…", dice il tecnico italiano in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Villarreal. L'umore è ottimo, negli occhi del popolo madridista, e non solo, è rimasto il video in cui parla alla squadra dopo il trionfo del Camp Nou, sul suo volto il sorriso di chi sa di essere nel posto giusto. "Non farei per niente al mondo il cambio con Xavi, innanzitutto perché non potrei allenare il Barcellona, poi perché sono pienamente felice qui, sono al Real, il miglior club del mondo dove mi sento molto amato". Di esperienze intense e splendide ne ha vissute tante, il Brasile è pronto a offrigliene un'altra di grande fascino, ma lui è fortemente legato al Real, è felice a Madrid e questo gli dà anche l'occasione di guardarsi alle spalle, di dare un'occhiata a una carriera che lo ha già fatto entrare più volte nei libri di storia. "Dopo 1.272 panchine non devo più dimostrare nulla a nessuno. Non tengo il conto, non lo aggiorno partita dopo partita, però ho dato un'occhiata ai numeri in questi giorni pensando di essere vicino alle 1300, una cifra che andrebbe festeggiata. Ma adesso posso dire che la partita del Camp Nou entra nella top ten delle mie 1.272 gare da allenatore". Lo scorso anno il Real vinse Liga e Champions (oltre alla Supercoppa spagnola), quest'anno il campionato è lontanissimo, Ancelotti ha già detto che non rinuncia al pensiero rimonta, così come non mette da parte la possibilità di fare il bis in Champions. "Non ci sono grandi differenze tra il Real dello scorso anno e quello di oggi, il fatto di aver disputato tante volte certe partite ci dà grande fiducia, lo scorso anno tutto cominciò con il Psg, sono gare che ti danno grande fiducia, ma quel che per me conta è che vedo i giocatori molto uniti, vedo entusiasmo e lo vedo anche in chi gioca di meno". Capitolo senatori e rinnovi, Ancelotti una volta di più si schiera dalla parte dei suoi veterani, dice con soddisfazione che le trattative per i prolungamenti dei contratti "procedono" e aggiunge: "Io vedo che Benzema, Kroos e Modric sono quelli di sempre, poi è normale che in una stagione possano esserci alti e bassi. Io li valuto per il loro rendimento, non per l'età che hanno, magari atleticamente non sono come i giocatori più giovani, ma nessuno ha la loro capacità di gestire le partite e questa caratteristica non la si compra al calciomercato". Tanti senatori, ma anche un giovane fuoriclasse come Vinicius, una volta di più Ancelotti ribadisce che questo ragazzo: "Sta segnando un'epoca". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Apr-23 13:53