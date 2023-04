Calcio: Arsenal. Arteta “Rispetto per Liverpool,ad Anfield con coraggio”

I Gunners non vincono in casa dei Reds in Premier dal 2012 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Abbiamo la possibilità di andare ad Anfield e fare qualcosa che non ci riesce da molti anni". Mikel Arteta e il suo Arsenal faranno visita domenica al Liverpool dall'alto del primo posto in Premier League e con i favori del pronostico. I Gunners non vincono in campionato ad Anfield dal 2012 "ma oggi siamo un gruppo diverso, con una posizione diversa. Quello di cui abbiamo bisogno è avere coraggio". Il tecnico spagnolo, che ha fatto allenare i suoi con "You'll never walk alone" di sottofondo per prepararli all'atmosfera, ritrova Klopp, col quale in passato non sono mancati i momenti di tensione. "Fa parte del calcio, ci siamo abbracciati e siamo andati avanti. Ho pieno rispetto e ammirazione per quello che hanno fatto. Le difficoltà del Liverpool in questa stagione? È la dimostrazione di quanto sia difficile arrivare al top e restarci, tutti noi abbiamo avuto momenti di difficoltà ma quello che hanno fatto loro è notevole". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Apr-23 15:59