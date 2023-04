Calcio: ManCity, Guardiola “Esoneri? Senza risultati sei a rischio”

Recuperato Haaland per la gara contro il Southampton MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Prima era difficile cacciare un allenatore, ora l'esonero è dietro l'angolo: se non ottieni risultati, sei a rischio". Pep Guardiola e il suo Manchester City affronteranno domani il Southampton: terzo confronto stagionale e terzo tecnico diverso sulla panchina dei Saints. "Io mai esonerato? Vi dirò il segreto: perchè vinciamo le partite. Se non le vinciamo, verrò cacciato", continua Guardiola, che poi si concentra sul presente: "Ogni squadra gioca per qualcosa, c'è una lotta importante per vincere la Premier e un'altra per restarci, ogni gara ha poi le sue caratteristiche e dovremo farci trovare pronti". Il tecnico ritrova Haaland ("si è allenato per due giorni, è pronto") e non si cura troppo del fatto di giocare prima dell'Arsenal: "Non c'è alcun vantaggio, quando ci siamo giocati il titolo col Liverpool alle volte andavamo in campo prima e altre dopo, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite. Se perdiamo punti, l'Arsenal sarà campione, se vinciamo, vinciamo, vinciamo, potremmo essere noi i campioni a fine stagione". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 07-Apr-23 15:59