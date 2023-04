Calcio: Retegui “Sì a Mancini velocissimo, Serie A? Mi piacerebbe”

"Sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato" BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Non appena papà mi ha detto che Mancini mi voleva, il mio sì è arrivato velocissimo, non c'era molto da pensarci". Per Mateo Retegui accettare la chiamata azzurra è stata la scelta più semplice. Per risolvere i problemi in attacco, il ct azzurro ha deciso di puntare sull'italo-argentino del Tigre, che lo ha subito ripagato con due gol nelle gare con Inghilterra e Malta. "Un giorno a inizio anno stavo tornando da un allenamento e papà mi chiama per dirmi che aveva una notizia molto importante. Ma non mi sarei mai immaginato una cosa così, nemmeno nel più bello dei sogni avrei potuto pensare di giocare per l'Italia, a Napoli, nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona", racconta alla "Gazzetta dello Sport" Retegui, grato a Mancini e al gruppo azzurro "per come mi hanno accolto e fatto sentire". E chissà che il ct non abbia la possibilità di vederlo da più vicino: l'Europa lo attende già in estate. "A me piace molto l'idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio. Inter interessata a me? Non c'è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l'Italia, una delle nazionali più importanti della storia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Apr-23 10:23