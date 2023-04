Tennis: Torneo Estoril. Cecchinato approda alle semifinali

Il palermitano ha sconfitto nei quarti in due set lo spagnolo Davidovich Fokina ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Cecchinato approda alle semifinali del "Millennium Estoril Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 30enne tennista palermitano, n.96 Atp, mai in precedenza oltre il secondo turno sulla terra lusitana, ha sconfitto nei quarti lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 24 del ranking e 3 del seeding, in due set con il punteggio di 7-5 7-6(4). Per un posto in finale il siciliano se la vedrà con il vincente del quarto tra il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 6, e l'altro spagnolo Barnabe Zapata Miralles. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Apr-23 15:27