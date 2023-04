Tennis: Torneo Marrakech. Musetti fuori nei quarti di finale

Il toscano esce di scena per mano del francese Muller, vincente in tre set MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 21enne tennista carrarino, n.21 Atp e prima testa di serie, si è arreso per 6-3 1-6 6-4 al francese Alexandre Muller, alla sua prima semifinale nel circuito 'maggiore' della carriera. In semifinale anche Roberto Carballes Baena, che ha eliminato per 6-3 2-6 6-2 l'olandese Tallon Griekspoor, quarta forza del seeding: lo spagnolo se la vedrà per un posto in finale con il britannico Daniel Evans (2), autore dell'eliminazione nei quarti di Andrea Vavassori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Apr-23 19:22