Calcio: Inghilterra. Il Burnley di mister Kompany promosso in Premier

L'ex difensore del Manchester City protagonista di una grande stagione con i Clarets ROMA (ITALPRESS) – Burnley matematicamente promosso in Premier League dopo aver disputato 39 delle 46 gare dell'interminabile Championship. Un verdetto arrivato ieri con il successo sul campo del Middlesbrough (gol di Barnes e Roberts) che porta i Clarets a quota 87 punti in 39 gare, con un +11 sullo Sheffield United secondo e soprattutto +19 sul Luton, terzo in classifica con 68 punti, ma 40 gare già giocate. Una distanza incolmabile che assicura una delle due promozioni dirette. Protagonista della grande stagione del Burnley (25 vittorie, 12 pareggi e due sconfitte) mister Vincent Kompany, 36enne ex difensore del Manchester City e della nazionale belga chiamato la scorsa estate con l'obiettivo di riportare fiducia ed entusiasmo in un ambiente che aveva appena vissuto la retrocessione della stagione precedente, senza contare i problemi di bilancio del club. Missione compiuta con numeri importanti: miglior attacco con 76 gol all'attivo e migliora difesa con 30 reti incassate. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Apr-23 11:40