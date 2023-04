Calcio: Napoli.Osimhen”Un onore questa maglia,voglio vivere gioia città”

"Devo molto a Gattuso e Spalletti", dice l'attaccante nigeriano a France Football PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi". Victor Osimhen si racconta in un'intervista rilasciata a France Football. Ringrazia gli allenatori che lo hanno avuto al Napoli, spiega che ha sempre creduto nelle sue capacità e che in Luciano Spalletti ha trovato un tecnico capace di valorizzare le sue caratteristiche. "Mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. Hanno valutato la mia corsa, la mia velocità, la capacità di attaccare gli spazi, posso avere 5 metri di vantaggio sui difensori e devo sfruttare certe situazioni". E lo ha fatto come dimostrano le 21 reti in campionato che hanno permesso al Napoli di sentire forte l'odore di uno scudetto che ormai è davvero a un passo. "Sono curioso di sapere come festeggeranno i napoletani. Per me è un onore giocare in questa città e in questa squadra che è stata di Maradona. Vogliamo vincere questo scudetto per vedere la gioia sui volti dei tifosi, non vedo l'ora di vivere tutto questo. Sarà molto emozionante", ha spiegato il bomber azzurro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Apr-23 11:07