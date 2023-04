Calcio: Scintille Stellini-De Zerbi, tecnico Brighton “Voglio rispetto”

I due allenatori sono stati poi espulsi durante la partita LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Prima le scintille durante la stretta di mano prepartita, poi la lite fra gli staff che ha portato l'arbitro a mostrare il rosso a entrambi. In Tottenham-Brighton nervi tesi a bordocampo fra Cristian Stellini e Roberto De Zerbi. Quest'ultimo, in particolare, è apparso nervosissimo già prima del fischio d'inizio, al punto da agitare il dito mentre diceva qualcosa al collega, la cui reazione era quasi incredula. Più che vecchie ruggini, probabile che a De Zerbi non sia piaciuta qualche parola detta da Stellini alla vigilia per quanto in realtà l'ex vice di Conte abbia riservato al connazionale tanti elogi. Poi, attorno all'ora di gioco, la tensione esplode: i membri delle due panchine quasi vengono a contatto e allora ecco l'arbitro che mostra il rosso sia a De Zerbi che a Stellini, quest'ultimo a onor del vero rimasto in disparte durante questa seconda lite. "Sono abituato a rispettare sempre tutti e voglio lo stesso per me – è stata la spiegazione di De Zerbi a fine gara – Cose personali? Rispetto sempre tutti, soprattutto gli allenatori e sì, sento che da parte sua non ci sia stato questo rispetto. Gli ho detto la mia idea, non brutte parole, solo la mia idea". Stellini, dal canto suo, ha cercato di gettare acqua sul fuoco. "Voglio parlare solo della mia squadra e della partita, non di quello che è successo in panchina – ha spiegato l'allenatore degli Spurs – Quello che succede in campo rimane in campo. Non mi piace essere coinvolto quando c'è una rissa o qualcosa del genere. Sono tranquillo e concentrato sulla partita, cerco di fare il mio lavoro. Se la prossima volta sarò amichevole con De Zerbi? Certo. Sono una persona amichevole. Non mi piace mostrare qualcosa di brutto". E tornando sulle scintille nel pre-partita, Stellini ha minimizzato ancora: "Non è successo nulla. A volte quando parliamo noi italiani sembriamo aggressivi, ma non è così. E' la mia seconda partita da capo allenatore e voglio rispettare tutti i miei colleghi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 08-Apr-23 19:30