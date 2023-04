Calcio: Serie A. Ballardini “Nel finale piu’ freschi della Sampdoria”

"E' una vittoria importantissima". GENOVA (ITALPRESS) – "Il nostro finale con due gol è nato secondo me da una migliore condizione fisica rispetto alla Sampdoria ma è stata una partita equilibrata fra due squadre in difficoltà. E' stato un bel match con occasioni da entrambe le parti ma ovviamente c'era la giusta tensione vista la posta in palio davvero molto alta che era in gioco". Così il tecnico della Cremonese Davide Ballardini dopo la vittoria in trasferta a Genova contro la Sampdoria. E' felice il mister dei lombardi che però aggiunge:"Bisogna essere più bravi e attenti quando difendiamo la porta. E' vero che abbiamo fatto tre gol e siamo stati bravi nel reparto offensivo riuscendo a concretizzare ma bisogna essere più attenti nella fase difensiva. E' una vittoria importantissima ma dobbiamo essere molto più bravi per riuscire a competere per il nostro obiettivo e fare qualcosa di meglio perché se continuiamo a concedere delle situazioni agli avversari così chiare non può andare bene perché gli altri devono fare più fatica per farci male. Ma lo sappiamo e cerchiamo di migliorare questo aspetto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ege/gm/red 08-Apr-23 19:39