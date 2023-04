Calcio: Serie A. Italiano “Un dispiacere enorme non aver vinto”

"La prestazione è stata in linea rispetto alle ultime uscite, andiamo avanti". FIRENZE (ITALPRESS) – "L'unico dispiacere enorme è non aver vinto e non aver centrato la decima vittoria consecutiva, ed abbiamo trovato un avversario anche fortunato, che si è chiuso bene. La prestazione è stata in linea rispetto alle ultime uscite, andiamo avanti". Lo ha detto Dazn il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della sfida fra Fiorentina e Spezia. "Giocare a tre nella ripresa ha portato grandi vantaggi, abbiamo cercato di palleggiare di piu' con Bonaventura e Mandragora, siamo stati sfortunati, abbiamo creato tantissimo ed anche in maniera efficace, l'amarezza è per quel record che ci avrebbe portato nella storia -ha aggiunto Italiano-. Il gol subito lascia l'amaro in bocca, ogni rinvio è la situazione piu' facile da difendere, abbiamo trovato Dragowski e Nzola nella circostanza. Forse nel primo tempo siamo stati meno brillanti rispetto al solito. Sottil? Non è al massimo della condizione, il nostro intento è di recuperarlo perche' ha quelle qualità che tutti conoscono. Non ha una condizione al top ma solo giocando puo' crescere. Sono contento per Brekalo che è entrato bene, e' bravo a venire dentro il campo, e' freddo sottoporta ma oggi è stato sfortunato". Intanto, la squadra ha ricevuto la chiamata del presidente Commisso che ha ringraziato per l'impegno la squadra e anche a tutti i tifosi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 08-Apr-23 17:04