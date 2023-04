Calcio: Serie A. Stankovic “Grandissima delusione ma non mollo”

"Non mi aspetto un finale così dopo una partita in cui la squadra ha dato tutto" GENOVA (ITALPRESS) – "Le mie sensazioni sono di delusione e dispiacere soprattutto per i ragazzi e i tifosi che non si meritavano questa sconfitta. Non mi aspetto un finale così dopo una partita in cui la squadra ha dato tutto ma dovevamo chiuderla prima, non c'è dubbio". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic dopo la sconfitta con la Cremonese. "Nel primo tempo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, poi ci sono stati 10' minuti di black out dove ha avuto quattro richiesti di cambi con due ragazzi che hanno giocato con la febbre e uno era mezzo stirato. Ci serviva la vittoria per sperare ancora e abbiamo preparato la gara nel modo migliore ma la differenza è stata in tanti piccoli errori che abbiamo commesso. Adesso sarà difficile trovare le parole giuste per ripartire ma io non mollo perché abbiamo l'obbligo di essere una squadra fino alla fine. Chi non la pensa così può abbandonare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ege/gm/red 08-Apr-23 19:23