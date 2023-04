Calciomercato: Borussia Dortmund. Anche il Psg su Bellingham

Il 19enne inglese è nel mirino di Real, Manchester City e Liverpool MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un'altra grande al tavolo del Borussia Dortmund. Il motivo è presto detto: il cartellino di Jude Bellingham, 19enne centrocampista del club tedesco e della nazionale inglese. Dopo Manchester City, Liverpool e Real Madrid, anche il Psg, secondo Cadena Ser, si unisce alla corsa per il giocatore, tanto da aver avviato già i contatti, con in mano un'offerta che sarebbe più vantaggiosa rispetto alle altre già piuttosto sostanziose. Per la stampa spagnola il Real avrebbe il vantaggio di essersi mosso con largo anticipo e di offrire un progetto convincente al 19enne, già leader dell'Inghilterra di Southgate. Bellingham ha un contratto con il Borussia fino al 2025, ma difficilmente rinnoverà il contratto con il club tedesco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Apr-23 13:20