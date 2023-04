Sorpasso Cremonese nel recupero, Samp battuta 3-2 al Ferraris

Decisiva la rete di Sernicola al 95'. GENOVA (ITALPRESS) – E' notte fonda per la Sampdoria sconfitta nel recupero dalla Cremonese al Ferraris, una sentenza per i blucerchiati ormai ad un passo dalla serie B. Si regala una speranza la formazione di Ballardini con questo successo. Finisce 3-2 grazie al gioiello di Sernicola al 95'. La squadra di Stankovic mette la freccia del sorpasso al primo affondo. E' bravissimo Augello sulla fascia sinistra a crossare centralmente per Leris che anticipa Quagliata e firma il vantaggio. Il suo colpo di testa non lascia scampo a Carnesecchi quando sta per scoccare il 15' di gioco. Samp vicina al raddoppio al 29' ma Carnesecchi chiude bene in uscita su Zanoli. Poi si accende la Cremonese che si rende pericolosa al 32' con la spizzicata di testa da parte di Bianchetti che appoggia per Ghiglione ma l'esterno arriva con un istante di ritardo. Ma lo stesso Ghiglione al 35' sul cross di Quagliata si inventa una volee che tocca terra e supera Ravaglia. Nel secondo tempo partenza convincente della Sampdoria che costruisce tre occasioni in quindici minuti: Augello viene fermato da Meitè, poi Carnesecchi ipnotizza Djuricic che avrebbe potuto fare molto meglio, quindi Zanoli dal limite mette a lato di poco. E' una Sampdoria decisamente più vivace rispetto al finale del primo tempo e lo dimostra al 21' quando si materializza il raddoppio grazie al nuovo entrato Lammers. Dalla sinistra ancora Augello pennella per il numero dieci blucerchiato che mette dentro di testa. Sembra l'inizio della festa per la Sampdoria ma la Cremonese non molla di un millimetro e trova il pareggio nei minuti finali nel match. Ottima l'iniziativa da parte di Dessers che dalla destra entra in area e crossa per Lochoshvili che di petto anticipa Nuytinck e beffa Ravaglia. Poi il clamoroso sorpasso con la sciabolata di Sernicola che finisce all'incrocio dei pali sugli sviluppi di un'azione dove Afena Gyan aveva colpito il palo. – foto Image – (ITALPRESS). ege/gm/red 08-Apr-23 18:47