Vincono i Lakers, tutto deciso nella Eastern Conference

Quadro chiaro a Est con playoff e play-in definiti, manca ancora qualche verdetto a Ovest NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serata di verdetti Nba. Non tutti ma quasi, dopo le 11 partite disputate nella notte italiana, in un turno in cui molti coach hanno scelto di risparmiare lunghe trasferte e di dare spazio a chi finora ne ha avuto meno. Quadro completo nella Eastern Conference, ancora qualche tassello da riempire a Ovest dove i Los Angeles Lakers ottengono una vittoria importante ma non del tutto convincente contro i Phoenix Suns in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata. Finisce 121-107 con i gialloviola che ne mandano sei in doppia cifra. Il più prolifico è Russell con 24 punti, ne fa 22 Reaves, 21 dalla panchina Beasley, 'solo' 16 LeBron James, 14 Davis che aggiunge anche 21 rimbalzi, 11 Hachimura. Phoenix Suns ko ma già certi dei playoff, Lakers settimi insieme ai Pelicans che si impongono 113-105 sui Knicks (New York già ai playoff), con i 31 punti di Trey Murphy III, i 23 di McCollum, i 18 di Ingram e i 15 di Jones. Tutto deciso a Est con i Milwaukee Bucks che chiudono al primo posto (nella notte ko con i Grizzlies secondi a Ovest) e vanno ai playoff insieme a, nell'ordine, Boston Celtics (121-102 contro i Raptors), Philadelphia 76ers (136-131 sugli Hawks), Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Brooklyn Nets (101-84 sui Magic privi di Banchero). Ai play-in Miami Heat (ko con i Wizards), Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls (115-112 sui Dallas Mavericks di Doncic che chiudono la stagione con la regular-season). – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 08-Apr-23 09:05