Calcio: Champions. Bastoni “E’ una grande occasione per noi”

"Giocheremo con la gioia e l'agitazione che ne consegue". LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "C'è la consapevolezza che è una grande occasione per noi, erano 12 anni che la squadra non giocava un quarto di finale. Giocheremo con la gioia e l'agitazione che ne consegue". Lo ha dichiarato il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni alla vigilia del match di Champions League in casa del Benfica. "E' fondamentale per noi, anche se rimane una partita di calcio. In campo dovremo mettere cattiveria e agonismo. E' una partita che ci dare entusiasmo anche in vista del finale di campionato" le parole di Bastoni. Sul rinnovo ha aggiunto:"Sono sereno, se occupa il mio procuratore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 10-Apr-23 20:30