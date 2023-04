Calcio: Champions. Benfica col dubbio Grimaldo, oggi solo palestra

Ristic o il 20enne Domigues le alternative contro l'Inter LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Già privo dello squalificato Otamendi e dell'infortunato Bah, il Benfica rischia di dover fare a meno anche di Alex Grimaldo per l'andata dei quarti di Champions di domani al "Da Luz", contro l'Inter. L'esterno spagnolo non ha svolto la seduta della vigilia col gruppo, dedicandosi a lavoro di recupero in palestra. La sua presenza è dunque in forte dubbio per domani, con Schmidt che per precauzione ha aggregato alla prima squadra il 20enne Francisco Domigues visto che Ristic, il sostituto naturale di Grimaldo, oggi si è allenato col resto dei compagni ma non è nemmeno lui al meglio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 12:55