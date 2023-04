Calcio: Champions. Oliver arbitro Benfica-Inter, Milan-Napoli a Kovacs

Il rumeno ha già diretto una volta i rossoneri e due i partenopei NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere domani, al "Da Luz", l'andata dei quarti di Champions fra Benfica e Inter. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i nerazzurri. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 4 vittorie (Juve-Sporting 2-1, CL '17-18; Real-Juve 1-3, CL '17-18; Atalanta-Valencia 4-1, CL '19-20; Lazio-Zenit 3-1, CL '20-21), due pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, EL '15-16; Lipsia-Atalanta 1-1, EL '21-22) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, EL '15-16; Feyenoord-Napoli 2-1, CL '17-18). Per il derby Milan-Napoli, in programma mercoledì a San Siro, andata dei quarti di Champions, è stato invece designato Istvan Kovacs. Un solo precedente per l'arbitro rumeno contro i rossoneri (vittoria in casa dello Shkendija per 1-0 nel ritorno dei play-off di Europa League 2017-18) mentre i partenopei sotto la sua direzione hanno raccolto due pareggi, in Champions col Genk (0-0, 2019), e in Europa League col Barcellona (1-1 al Camp Nou, 2022). In generale, con le italiane, il suo bilancio è di quattro vittorie (Shkendija-Milan 0-1, EL '17-18; Braga-Roma 0-2, EL' 20-21; Roma-Zorya 4-0, ECL '21-22; Roma-Feyenoord 1-0, ECL '21-22), quattro pareggi (Genk-Napoli 0-0, CL '19-20; Shakhtar-Inter 0-0, CL '21-22; Barça-Napoli 1-1, EL '21-22; Real Sociedad-Roma 0-0, EL '22-23) e una sconfitta (Bayern-Lazio 2-1, CL '20-21). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 11:07