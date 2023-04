Calcio: Napoli. Individuale in campo e palestra per Osimhen

L'attaccante nigeriano spera di recuperare per la sfida di Champions col Milan NAPOLI (ITALPRESS) – Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center dove la rosa di Spalletti ha ripreso la preparazione verso l'andata dei quarti di Champions, mercoledì sera a San Siro contro il Milan. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro di forza, successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive. Per quanto riguarda Osimhen, l'attaccante nigeriano ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Terapie invece per Simeone, lavoro individuale per Raspadori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 10-Apr-23 13:53