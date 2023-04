Tennis: Best ranking Atp per Sinner, sale all’ottavo posto

A ridosso della Top 20 restano Musetti e Berrettini, sul trono c'è sempre Djokovic ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a migliorarsi e oggi registra il suo best ranking nella classifica Atp: rispetto a una settimana fa, infatti, guadagna una posizione ed è ora ottavo, mai così in alto. Lorenzo Musetti è stabile in 21esima posizione dopo l'eliminazione nei quarti a Marrakech, subito davanti a Matteo Berrettini (22^). Guadagna due posti Lorenzo Sonego (da 47^ a 45^) ma è soprattutto Marco Cecchinato a fare un bel balzo in classifica: la semifinale raggiunta a Estoril gli vale una scalata di 15 posti che lo porta al numero 81. Fra i primi 100 resta Fabio Fognini (97^) ma si avvicina anche Matteo Arnaldi: il successo nel challenger di Murcia gli fa risalire 14 posti, portandolo in 102esima piazza. Al comando resta Novak Djokovic, pronto a rientrare in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, davanti a Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. La vittoria del torneo di Estoril permette a Casper Ruud di riprendersi il quarto posto a scapito di Daniil Medvedev, poi Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime mentre alle spalle di Sinner chiudono la Top Ten Holger Rune e Taylor Fritz. Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 7160 (–) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 6780 (–) 3. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5770 (–) 4. Casper Ruud (Nor) 5255 (+1) 5. Daniil Medvedev (Rus) 5150 (-1) 6. Andrey Rublev (Rus) 3470 (–) 7. Felix Auger-Aliassime (Can) 3450 (–) 8. Jannik Sinner (Ita) 3345 (+1) 9. Holger Rune (Den) 3335 (-1) 10. Taylor Fritz (Usa) 3065 (–) Così gli altri italiani: 21. Lorenzo Musetti 1840 (–) 22. Matteo Berrettini 1742 (–) 45. Lorenzo Sonego 915 (+2) 81. Marco Cecchinato 688 (+15) 97. Fabio Fognini 613 (–) 102. Matteo Arnaldi 562 (+14) 124. Giulio Zeppieri 489 (-3) 130. Francesco Passaro 463 (-15) 135. Raul Brancaccio 430 (–) 147. Franco Agamenone 389 (+21) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 13:28