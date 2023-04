Tennis: Torneo Charleston. Bencic ko in finale, gioia Jabeur

Primo titolo stagionale per la tunisina, il quarto in carriera CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) – Ons Jabeur vince il "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in terra rossa di Charleston, nella Carolina del Sud. La tunisina, numero 5 del mondo e 2 del tabellone, la spunta in finale sulla campionessa uscente Belinda Bencic, quarta favorita del seeding: 7-6(6) 6-4 in quasi due ore di gioco per quello che è il primo titolo stagionale della Jabeur, il quarto della carriera, il secondo sul rosso dopo il trionfo di Madrid dello scorso anno. La Bencic ha pagato probabilmente gli straordinari fatti, visto che nella stessa giornata era già scesa in campo per affrontare e battere Jessica Pegula per 7-5 7-6(5). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 08:22