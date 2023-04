Tennis: Torneo Estoril. Titolo al norvegese Ruud

Battuto in finale Kecmanovic per 6-2 7-6 ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Casper Ruud fa suo il "Millennium Estoril Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si è concluso sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il norvegese, testa di serie numero 1, ha avuto ragione per 6-2 7-6(3) di Miomir Kecmanovic, numero 40 del ranking e 6 del seeding, vittorioso nell'altra semifinale su Marco Cecchinato. Alla sua 16esima finale, la prima in questa stagione, Ruud conquista il suo decimo titolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 08:12