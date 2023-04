Tennis: Torneo Marrakech. Successo in finale per Carballes Baena

Battuto in rimonta Muller, secondo titolo in carriera per lo spagnolo MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Roberto Carballes Baena si aggiudica il "Grand Prix Hassan II", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 562.815 euro che si sta è disputato sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Lo spagnolo si è imposto in rimonta su Alexandre Muller – che nei quarti aveva eliminato Musetti – per 4-6 7-6(3) 6-2 vincendo così la sua seconda finale su due nel circuito maggiore dopo quella del 2018 a Quito. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Apr-23 08:14