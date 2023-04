Calcio: Champions. Ancelotti “Con Chelsea dura, ritorno sarà decisivo”

"Lampard grandissimo giocatore e ora allenatore con una chiara idea di gioco" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "E' un quarto di finale di Champions ed è sempre difficile. Sono due partite, quella in casa di domani ci servirà per cercare di prendere un vantaggio per il ritorno che sarà la partita decisiva". Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, presenta così a Sky la doppia sfida col Chelsea per un posto fra le migliori 4 d'Europa. Sulla panchina dei Blues una vecchia conoscenza del tecnico di Reggiolo, Frank Lampard: "Un grandissimo giocatore, un centrocampista moderno, che segnava tantissimi gol. Un professionista esemplare e ho un ottimo ricordo di lui, è stato una pedina fondamentale nei miei due anni al Chelsea. Un Lampard nel mio Real? Uno con le caratteristiche da centrocampista box to box è Valverde ma io non gli chiedo di fare Lampard", sorride Ancelotti che del Lampard tecnico dice: "E' un allenatore che mette nelle proprie squadre un'idea chiara di gioco, il suo lavoro si vedrà nel tempo". Domani i principali pericoli per il Chelsea saranno Benzema e Vinicius: "I grandi talenti riescono ad accoppiarsi meglio che altri e la qualità di Benzema di essere un centravanti mobile aiuta molto Vinicius nei movimenti". Infine un pensiero per Berlusconi: "E' una persona per la quale nutro un grandissimo affetto, spero possa riprendersi presto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Apr-23 13:44