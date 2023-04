Calcio: Champions. Stramaccioni “Benfica-Inter spartiacque fondamentale”

"Milan-Napoli? Senza Osimhen il peso offensivo degli azzurri cambia". ROMA (ITALPRESS) – "È una tappa fondamentale in un stagione finora al di sotto delle aspettative di una tifoseria e di un club importante come l'Inter. Stasera è il primo atto, il primo di due lunghi tempi decisivi per una qualificazione in semifinale che sarebbe storica e anche per uno spartiacque fondamentale per la stagione dell'Inter". Così Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, su Benfica-Inter di stasera, andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri devono ritrovare quei gol che si sono persi. "Le colpe vanno sempre equamente divise, è giusto che sia così. È un momento in cui c'è bisogno di tirare la barra del timone dritta. La situazione riguarda tutti, dall'allenatore all'ultimo dei giocatori ed è importantissimo lavorare sulla testa. Sulle gambe non c'è tantissimo da lavorare, se non preparare la partita dei minimi dettagli come credo Inzaghi faccia sempre. Parlando dei gol, l'Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. Sono convinto che stasera ci sarà un altro scenario, un altro palcoscenico, un'altra Inter". "L'Inter ha tre attaccanti di livello internazionale. Con Lautaro titolare, il ballottaggio è tra Dzeko e Lukaku, dipende da cosa ha in mente il mister: Dzeko è più abile a lavorare, a pulire palloni, a far salire la squadra, mentre Lukaku in queste partite può attaccare molto bene la profondità e la linea difensiva – spiega l'ex allenatore nerazzurro -. Non dimentichiamoci che stasera il Benfica sarà privo del giocatore più importante del reparto difensivo. Otamendi è il leader della difesa, lo è stato anche dell'Argentina campione del mondo, è capace di intimidire l'attaccante di riferimento. È una perdita importantissima. Giocherà probabilmente un ragazzo del 2003, potrebbe essere un fattore a livello di esperienza internazionale. Se ci aggiungiamo anche quella di Bah, terzino destro rivelazione della stagione, il Benfica gioca senza mezza difesa disponibile. L'Inter ha le qualità per mettere in difficoltà una squadra fortissima". Tornando su Lukaku, Stramaccioni dice: "La sua situazione fa capire quante possano essere le variabili di questo sport: ha trascinato l'Inter alla vittoria dello Scudetto e qualche mese dopo lo vediamo faticare nello stesso campionato, praticamente con gli stessi compagni e contro gli stessi avversari. La sua stagione è pesantemente condizionata dagli infortuni e dal suo ritorno in una realtà che non ha trovato uguale a quella che aveva lasciato". "Poi il Mondiale – aggiunge – non ha fatto altro che acuire questa situazione. Ritorna un Lukaku un po' deluso e continua ad alternare prestazioni non al suo livello, tanto che già si parla di un suo mancato riscatto a fine anno. La stagione del ragazzo è travagliata, credo che lui abbia bisogno solo di gol e di ritrovare la forma migliore. Un giocatore di quella stazza, che non ha una tecnica sopraffina, ha bisogno di stare bene per fare la differenza". Spazio per parlare anche degli altri quarti di finale. "ManCity-Bayern è una sfida pazzesca, se non è una finale anticipata ci andiamo vicino, per valore delle squadre, per tradizione, per voglia di stare sul tetto d'Europa". E poi c'è Milan-Napoli. "Lo 0-4 in campionato ha colpito e sorpreso tutti. Ma credo sarà un risultato che farà bene a entrambi: al Milan per la convinzione, al Napoli perché è stato come un grande schiaffo, ma che nulla toglie alla sua straordinaria stagione. Questo risultato può essere anche preso come una voglia, una grinta e una fame che non credo si sia persa ma che è importante ritrovare. Se manca quello lì davanti con il numero 9 – sottolinea Stramaccioni riferendosi a Osimhen -, qualcosina nel peso offensivo del Napoli cambia e ce ne siamo resi conti". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 11-Apr-23 15:35