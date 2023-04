Calciomercato: Barcellona. Lewandowski “Messi? Il suo posto è qui”

"Spero che la prossima stagione potremo giocare insieme" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski chiama Lionel Messi. Il 35enne argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza col Psg e da tempo il Barcellona sta lavorando per riportarlo a fine stagione in blaugrana. Uno scenario che esalta Lewandowski: "Messi appartiene al Barça e, se torna, sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui al Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Apr-23 15:38