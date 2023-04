Calcio: Al Nassr. Stampa, lite con squadra, Rudi Garcia verso l’esonero

Oltre ai risultati deludenti, l'ex Roma pagherebbe i cattivi rapporti con lo spogliatoio MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rudi Garcia verso l'esonero. In realtà, in attesa dell'ufficialità, secondo il sito del quotidiano madrileno "Marca", il tecnico francese può già considerarsi l'ex allenatore dell'Al Nassr, club saudita dove milita Cristiano Ronaldo. A provocare il divorzio una presunta lite con la squadra negli spogliatoi, a conferma della mancanza di feeling tra l'ex Roma e i giocatori. Secondo Marca, Garcia pagherebbe anche i risultati deludenti di CR7 e compagni, in campionato secondi a -3 dall'Al Ittihad e fuori dalla coppa araba. Il francese la scorsa estate ha preso il posto di Miguel Angel Russo alla guida dell'Al Nassr. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Apr-23 10:28