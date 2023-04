Calcio: Benevento. Agostinelli nuovo allenatore, contratto fino al 30/6

Dopo Caserta, Cannavaro e Stellone, arriva il quarto tecnico della stagione giallorossa BENEVENTO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: il Benevento si affida ad Andrea Agostinelli nella speranza di evitare la retrocessione in Serie C. Il club sannita ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore originario di Ancona che ha firmato un contratto che lo lega alla società giallorossa fino al prossimo 30 giugno. Agostinelli è il quarto allenatore del Benevento in una stagione iniziata con Fabio Caserta, proseguita con Fabio Cannavaro e poi con Roberto Stellone. Quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta interna di lunedì con la Spal. La squadra è ultima in classifica con 29 punti in 32 gare. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 12-Apr-23 16:19