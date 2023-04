Calcio: Nottingham Forest. Cooper rischia, piace Sampaoli,via ds Giraldi

Licenziato il direttore sportivo italiano, anche l'allenatore potrebbe cambiare LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jorge Sampaoli potrebbe approdare in Premier League. Secondo il Daily Mail il tecnico argentino è una delle ipotesi al vaglio dei dirigenti del Nottingham Forest in caso di esonero di Steve Cooper, allenatore che ha riportato la squadra nel massimo campionato inglese dopo una lunga assenza. Il 63enne, in questa stagione esonerato dal Siviglia, piace anche al Flamengo. Intanto il Nottingham, scivolato al terzultimo posto dopo 30 partite, ha ufficializzato il divorzio con il ds italiano Filippo Giraldi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Apr-23 10:50