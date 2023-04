Omicidio Pamela, la mamma Alessandra domani a Palazzo Chigi

Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la diciottenne scuoiata, fatta a pezzi e messa in un trolley quasi 5 anni fa a Macerata, sarà ricevuta domani a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.

L’incontro è stato fissato in seguito all’invio di una lettera-appello indirizzata al Capo dello Stato e inviata anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Alessandra Verni a novembre era stata già ricevuta al Quirinale dal Consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella lettera la donna chiedeva di essere ricevuta dalle più alte cariche istituzionali per dare voce al suo dolore di donna e di madre che si è vista uccidere una figlia in maniera orribile, come dimostrano le foto del corpo massacrato di Pamela mostrate già al rappresentante del Capo dello Stato. E oltre a questo che si faccia definitivamente giustizia.

Per l’omicidio di Pamela e per il vilipendio del cadavere è stato condannato all’ergastolo il pusher nigeriano Innocent Oseghale, riconosciuto in seguito colpevole anche di violenza sessuale, ma Alessandra Verni è convinta che quella notte nella casa degli orrori non fosse solo, e chiede che anche i suoi complici siano assicurati alla giustizia.